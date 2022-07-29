國際獅子會有意捐建候車亭，立委楊瓊瓔邀相關單位會勘評估可行性。（陳淑娥攝）

台中市有不少公車站沒有候車亭，公車族在酷熱天氣下候車是一大惡夢。國際獅子會300-C2區第五專區有意捐建候車亭，經立委楊瓊瓔及市議員賴朝國牽線下，29日邀集台中市公捷處會勘潭子嘉仁里、大豐里、東寶里、頭家里等5處公車站，進行可行性評估，希望4個月內完成。

立委楊瓊瓔昨邀請台中市公共運輸處及捷運工程處及嘉仁里長林瑞文、大豐里長廖張玉梅、東寶里長林銘泉、頭家里長黃聖明，現勘祥和嘉豐路口、歐洲村社區、天畝社區、雅潭民族路口、頭家公園等5處公車站，以確認位置、樣式、捐助方式，並評估可行性。

台中市公捷處設計工程科長紀清耀表示，新設公車候車亭須評估公車站腹地、地下管線、有無遮蔭、乘車率等，目前潭子有5個站點較為可行；候車亭樣式包括一般型、簡易型、反向式、正向式等，每座造價約30至40萬元。

300-C2區第五專區主席曾淑珍表示，預計籌募至少100萬元以上，將攜手潭子區藍天、白雲、大地、彩虹獅子會，捐建5至7座獅子愛心候車亭，樣式融合Q版獅子會LOGO，市民朋友拭目以待。

楊瓊瓔指出，獅兄獅姐們看見路邊很多只有公車招呼站牌，而沒有候車亭，在市府經費短缺下，決定在潭子捐贈至少100萬元以上、興建5-7座公車招呼站候車亭，讓搭乘公車朋友免受風吹、日曬、雨淋等車之苦。

賴朝國則要求公捷處積極協助國際獅子會300-C2區第五專區儘速完成捐助建置候車亭，希望在年底前，公車站候車亭就可以誕生為民眾服務。