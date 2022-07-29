（取自盧秀燕臉書）

（取自盧秀燕臉書）

（取自盧秀燕臉書）

（取自盧秀燕臉書）

今年全國中等學校運動會，台中市獲120金、96銀、130銅，53人次破大會紀錄，2人次破全國紀錄，總排名全國第一。對此，台中市長盧秀燕稱，她開心到跳起來，也希望大家給台中的孩子最大掌聲！

盧秀燕在臉書指出，每一面獎牌的背後，都是台中孩子犧牲休息時間，與教師共同練習，點點滴滴累積的成果。她感謝帶隊老師的付出與選手辛勤的練習，讓台中市能共享榮光。

盧秀燕直言，她上任後特別重視「運動傷害防護」，我認為運動員必須從小保護，要讓運動成為孩子未來的職業，就要能夠長長久久，現在為台中爭光，未來很可能繼續邁進、為國爭光。

盧秀燕強調，她推動「國民中小學運動代表隊運動傷害防護計畫」，向下扎根國中小運動團隊的運動防護觀念，以降低運動傷害，賽事期間也設置運動傷害防護團，於賽會期間為選手提供補給品，讓孩子安心比賽，爭取佳績。

盧秀燕也不忘記說，今年沒奪牌的孩子，一樣很優秀。只要有健康的身體，繼續練習，奪牌永遠有機會，秀燕做大家最忠實的啦啦隊！我們一起加油！