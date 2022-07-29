前國大代表黃澎孝今在臉書質疑，國民黨台北市長參選人蔣萬安父親、前國民黨副主席蔣孝嚴曾受到中共總書記習近平「家宴」規格款待，質疑習與蔣孝嚴有「特殊關係」。蔣競辦發言人黃子哲質疑，所以美國前總統川普也是中共同路人？

黃子哲批評，黃澎孝要拿家宴抹紅也請先做好功課，才能在綠營側翼中出人頭地，拿蔣孝嚴與蔣萬安父子關係做文章，甚至是政治操作、挑撥，是非常不厚道又低劣下流手法，政治攻防在所難免，但可以多點人性嗎？

黃子哲批評，黃澎孝根本是刻意斷章取義、竹篙鬥菜刀，2014年「連習會」後，習近平以家宴招待與會人員，當時主賓是國民黨榮譽主席連戰夫婦，蔣孝嚴只是陪同參加。

黃子哲說，過去美國前總統川普、前第一夫人蜜雪兒等人去中國大陸訪問時，也被習近平以家宴款待，難道被習請吃家宴就是中共同路人？黃澎孝曾任親民黨組織部副主任，不知道親民黨主席宋楚瑜也曾受前中共總書記胡錦濤家宴款待？

黃子哲也提到，蔣孝嚴過去成立的「中國台商發展促進協會」服務台商，黃澎孝對「中國」2字有意見、要逢「中」必反，應先叫前衛福部長陳時「中」改名。