氣象主播戴立綱表示，周末天氣開始不穩定，北部、東北部當心零星降雨，中南部平地白天陽光強，山區有降雨機率。（影片／中視新聞）

明（30）日天氣跟今天類似，低壓帶逐漸接近，水氣逐漸增多，包括大台北及宜花地區陸續會出現降雨，其他地區則維持多雲到晴。氣象主播戴立綱表示，周末天氣開始不穩定，北部、東北部當心零星降雨，中南部平地白天陽光強，山區有降雨機率。

戴立綱表示，颱風路徑未來會穩定通過琉球群島，周六、周日（7/30-7/31）經過東海後會為台灣本島帶來水氣，天氣逐漸變得不穩定，大台北、東北部、東部地區會有零星的短暫降雨，中南部天氣晴朗，但山區還是要注意午後陣雨機率。

中央氣象局預報員趙竑指出，下周整個低壓帶會接近台灣上空，下周一到下周四（8/1-8/4）容易有短延時強降雨的狀況，「其中下周一到下周三降雨最明顯，中南部、東南部、各地山區會有大雨發生機率。」下周四低壓帶逐漸遠離，雨勢限縮到各地山區。

而下周五(8/5)過後，天氣逐漸趨於穩定，轉為多雲到晴的天氣，午後山區、北部和東北部以午後雷陣雨為主。

除此之外，臉書粉專頁《天氣風險 WeatherRisk》也發文提醒，周末出遊要特別留意快速的天氣變化，雖然第5號桑達颱風不會直接影響台灣，但它的外圍水氣，及它所屬的大型低壓帶，會讓台灣未來幾天的天氣不穩，周末各山區易有午後雷雨，北部、中南部沿海，也容易有短暫雷陣雨。

溫度方面，明日各地高溫約32至35度，其中高屏、台東局部近山區或河谷及花蓮縣縱谷有36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強。