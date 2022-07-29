「Hi 市長看這邊！我想拍個照好嗎？」民進黨桃園市長參選人林智堅表示，每次聽到市民朋友叫他的名字，他驚訝和感激的表情一覽無遺，身為桃園女婿，在第二故鄉感受到大家的溫暖。
林智堅在臉書寫道，這些市民朋友跟他分享曾經到新竹逛、新竹玩的回憶，也說歡迎來桃園，或是跟說有朋友交代一定要支持。林智堅說，無論是否趕時間，他都一定要停下腳步拍個照、聊上幾句。
林智堅也常跟同仁分享，做政治人物要珍惜市民願意跟你拍照的機會，因為這也代表在他們心中有一個位置，就像照片總會在手機裡放著那樣。
「Hi 市長看這邊！我想拍個照好嗎？」民進黨桃園市長參選人林智堅表示，每次聽到市民朋友叫他的名字，他驚訝和感激的表情一覽無遺，身為桃園女婿，在第二故鄉感受到大家的溫暖。
林智堅在臉書寫道，這些市民朋友跟他分享曾經到新竹逛、新竹玩的回憶，也說歡迎來桃園，或是跟說有朋友交代一定要支持。林智堅說，無論是否趕時間，他都一定要停下腳步拍個照、聊上幾句。
林智堅也常跟同仁分享，做政治人物要珍惜市民願意跟你拍照的機會，因為這也代表在他們心中有一個位置，就像照片總會在手機裡放著那樣。
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