儘管高通膨及全球經濟前景堪憂衝擊消費需求，但iPhone 13買氣不受影響。蘋果上季（4到6月）iPhone營收年增3％超乎預期，推動上季總營收年增2％，雖然不及前一季的8％年增幅但優於華爾街預期，激勵蘋果股價在29日盤前上漲2％。
由於經濟前景充滿變數，蘋果28日並未發表本季財測，僅表示本季營收成長率可望超越上季的2％。
華爾街原先預期上季iPhone營收年減3％，但實際營收年增3％至407億美元。研究機構Canalys資料顯示上季全球智慧型手機市場營收下滑9％，可見蘋果忠實顧客不受大環境影響，讓iPhone營收逆勢成長。
在其他硬體裝置方面，上季iPad營收年減2％至72億美元，但優於華爾街預期的69億美元。上季Mac營收年減10％至74億美元，低於華爾街預期的87億美元，原因除了上游零件缺貨之外，今年初中國疫情惡化也造成廠房停工。
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