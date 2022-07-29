繼周三會見日台交流協會副代表橫地晃後，國民黨主席朱立倫晚間再宴請日本自民黨眾議員石破茂、浜田靖一、長島昭久與參議員清水貴之訪團，就台日、印太安全等議題進行意見交流，盼持續強化台日友好邦誼，立委蔣萬安也到場致意。

朱立倫表示，中華民國與日本在各方面的合作十分密切，國民黨與自民黨也有相當深遠的歷史淵源，相信此次訪團來訪將維繫兩黨長期交流、鞏固兩國友好情誼，共同維護印太區域和平、穩定、繁榮與發展。

國民黨指出，這次訪賓多具國防議題背景，石破茂、浜田靖一曾任防衛大臣、長島昭久曾任防衛副大臣，其中石破茂曾主張，在美中關係緊張下，日本需增加與亞洲鄰國關係；濱田靖一則曾致力增進與鄰國間友好關係。

朱立倫說，我國與日本在經貿、科技、文化上的合作皆有相當成果，如台日漁業協議、姊妹市互惠、國際學術交流等，期待訪賓能持續支持台灣在區域及國際中的參與。