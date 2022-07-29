澎湃新聞報導，河南省村鎮銀行弊案究責，29日一天之內，3名河南金融監管系統幹部被查。

河南省紀委監委網站29日消息，中國銀保監會河南監管局非銀二處處長、一級調研員郭琴；中國銀保監會開封監管分局黨委書記、局長夏軍；中國人民銀行鄭州中心支行金融穩定處處長趙德旺3人，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀委紀律審查和監委監察調查。在此之前，河南銀保監局城市商業銀行監管處一級調研員亢志剛、河南銀保監局一級巡視員李煥亭先後被查。

近來，河南村鎮銀行提款難問題引起多方關注，現正陸續開展墊付工作。大陸銀保監會有關部門負責人17日表示，經過近3個月努力，公安機關已初步查明案件主要事實，還原了事件真相。

河南新財富集團操縱河南、安徽5家村鎮銀行，通過內外勾結、利用第三方平台及資金掮客等方式非法吸收並占有公眾資金，篡改原始業務數據，掩蓋非法行為。據許昌市公安局此前通報，2011年以來，以新財富集團實際控制人呂某為首的犯罪團夥涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。

郭琴，57歲，今年6月剛剛卸任河南銀保監局非銀二處處長，任一級調研員一職。

在此前2015年2月至2020年10月間，郭琴長期任原河南銀監局農村中小金融機構監管二處處長、河南銀保監局新型農村金融機構監管處處長。這兩個部門都主要負責轄內村鎮銀行、農村資金互助社等新型農村金融機構的市場准入、非現場監管和現場檢查工作等。

之前，7月24日，河南銀保監局一級巡視員李煥亭被查。他此前也曾擔任河南銀監局農村中小金融機構監管二處處長，升任副局長後，郭琴接任了這一職務。

夏軍生於1968年8月，早年任中國人民銀行駐馬店市中心支行會計科副科長、金融機構監管科副科長。

2003年，前銀監會成立後，夏軍便在河南駐馬店銀監分局工作，先後任辦公室副主任，財務會計科副科長、科長，辦公室主任、黨委辦公室主任。

2009年12月起，夏軍出任駐馬店銀監分局黨委委員、副局長。銀保監會機構改革後，夏軍又出任駐馬店銀保監分局黨委委員、副局長。

2020年10月，夏軍調任開封銀保監分局黨委書記、局長。

另一名被查的央行系統幹部為57歲中國人民銀行鄭州中心支行金融穩定處處長趙德旺。

趙德旺自參加工作起便在央行系統工作，早年任職於中國人民銀行駐馬店市支行、駐馬店分行、駐馬店市中心支行、泌陽縣支行。

2002年11月起，趙德旺先後任銀行信陽市中心支行黨委委員、副行長，中國人民銀行信陽市中心支行黨委副書記、副行長兼國家外匯管理局信陽市中心支局副局長。

此後，他又先後任央行信陽市中心支行黨委書記、行長兼國家外匯管理局信陽市中心支局局長，央行南陽市中心支行黨委書記、行長兼國家外匯管理局南陽市中心支局局長，央行洛陽市中心支行黨委書記、行長兼國家外匯管理局洛陽市中心支局局長。

2019年12月，趙德旺任央行鄭州中心支行金融穩定處處長，直至此次被查。

趙德旺所在的金融穩定處，一般是牽頭負責與當地金融監管機構及有關部門的金融監管協調；監測、評估當地金融系統風險，研究實施防範和化解系統性金融風險的政策措施等。