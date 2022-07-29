香港人氣男團MIRROR昨(28日)在紅館開演唱會時，發生嚴重意外，懸掛空中的巨型屏幕突然掉落，約600公斤的重量壓在2名舞者身上，造成1輕傷、1重傷，引起軒然大波，今(29日) 香港官方人員到現場勘查，發現事故原因是其中一條吊掛鋼索斷裂，才會導致這場意外。
據港媒報導，香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄今（29日）表示，掉落的大螢幕原是由2條鋼索吊掛，但其中1條鋼索斷裂，初步判斷是事故主因。而一名從事幕後統籌多年的工作人員透露，其實大螢幕垂直上吊並非複雜的工程。
而這種方式在演唱會舞台搭建使用已超過10年，從未出現問題，因此這次釀成嚴重事故，讓他直呼「非常罕見」，不排除是人為疏失。目前香港行政長官李家超，已指示相關部門全面調查。
由於MIRROR所屬的公司MakerVille，是香港電訊盈科旗下演藝娛樂公司（PCCW），而PCCW最大股東為李澤楷，他也高度關注此事件，並向傷者及家屬致上深切慰問，同時表示公司會負擔醫療費用並提供協助。
被砸傷的2名舞者，其中一位輕傷的張梓峯（阿峯），今日已出院，另一名李啟言（阿Mo）因傷勢嚴重，初步診斷腦出血、頸椎第
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