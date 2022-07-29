全球事務分析師28日指出，近期中國大陸之所以對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）有意訪台一事反應激烈，主因是中共20大將至，北京高層希望趁機鞏固統治；她建議裴洛西若不希望美國被視為軟弱、又不想引發雙方外交政治風暴，可將訪台時機稍微延後一些，或許於明年實行。

全球事務分析師吉提斯（Frida Ghitis）告訴美國「有線電視新聞網」（CNN），裴洛西4月就傳出計畫訪問台灣，但因為確診新冠肺炎（COVID-19），導致整趟亞洲行往後推延，而當時中國大陸的反應卻不如目前激烈。

吉提斯認為，這是因為中國大陸在嚴格防疫措施、房地產危機、恆大債務風暴等問題影響下，正面臨數十年來最嚴峻的經濟挑戰；而準備迎接中共第20次全國代表大會（簡稱20大）的北京政府，希望趁機分散對國內問題的注意力，以鞏固自身統治。

這讓美國進退兩難，因為其既不希望北京藉此獲取政治利益，又不想被外界視為軟弱、無法維持對印太夥伴的安全承諾；尤其是在俄烏戰爭持續進行下，台灣經常被與正努力奮戰的烏克蘭相提並論，因為兩者皆為民主政府，且都面臨軍力較自身強大的非民主政府威脅。

吉提斯表示，此困境「沒有完美的解決方案」，目前最接近可行的，是宣布裴洛西確定會訪問台灣，但將相關時程進一步推遲，延期至20大結束後、或許2023年再實行，一方面展現對台灣的支持，另一方面也避免引爆美國與中國大陸的外交政治風暴。