林智堅論文案狂燒，關鍵人余正煌隱忍多日，終於出面澄清，更控訴林智堅才是抄襲者，除了林智堅外，也重重打臉林的指導教授、現任國安局長陳明通，有PTT鄉民今晚(29日)在八卦版PO文嗆陳明通「學術敗類」，讓底下鄉民全嚇壞，直呼「你不怕被告嗎」、「國安局要敲門了」。

一名網友PO文「陳明通這個學術敗類什麼時候要出來面對大家」，表示余正煌跟林智堅這兩天撕破臉，證明陳明通之前的4000字聲明根本屁話連篇，如今壓力鍋也壓不住。

有網友在PTT發文嗆陳明通「學術敗類」，引發軒然大波，不少鄉民急勸阻，擔心原PO被告。(圖／PTT)

原PO大罵，這兩篇幾乎相同的論文，是怎麼通過的，資料來源竟然還是他親手轉交，如今論文資料、余正煌論文、林智堅論文三份資料幾乎一模一樣，不管最後到底是誰抄誰，現任中華民國國安局長不用出來面對大家解釋一下？

文章貼出至今4小時，湧入千名鄉民討論，不少人嚇壞直呼：「太粗暴了吧」、「尊稱你為勇者」、「真的duck不必」、「建議你刪掉重發一篇，用字真的很危險」、「國安局敲門中」、「我們懷念你」、「你很勇哦」、「指名道姓罵人，真的不妙啦」、「已備份通報」、「很擔心你的安危」、「先幫勇者上香」。

但也有另一派網友提出不同看法：「我怎麼覺得如果提告，陳明通會變法院認證XD」、「還好吧，重大事件加公眾人物可受公評啊」、「原PO針對陳明通學術倫理在罵，我覺得會過關」、「先不說林智堅到底是不是抄襲，陳明通問題的確最大」、「說得很好啊，小智現在這麼囂張，不就是阿通在罩的」、「正面對決國安局長，必須推你」、「記得原PO也是台大畢業的，會這麼生氣也很正常」。

原PO事後也在底下留言，表示被告就被告，到時候他一定要當面問陳明通上面那幾個問題，他說，做人做事還是要有基本底線，不管誰都一樣。