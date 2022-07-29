經濟部29日表示，行政院已核定國營事業110年度工作考成等第，其中經濟部所屬四家事業均為甲等。不過台電因曾發生重大停電事件及其他事故，已在該公司相關指標加重扣分，部份人員因造成停電事件，因此有關主管及員工的獎金，將視情節輕重酌予扣減，最多扣為零。

經濟部指出，台電去年配合政府推動各項重大業務，如「班班有冷氣、校校會發電」、大力趕辦風電相關設施，以及啟用全國最大地面型光電場等，在綜合各項考評下，分數剛好達到甲等標準。

依照規定，經濟部所屬四家國營事業，依規定可核發0至2個月考核獎金，後續由公司考量員工個人表現發給獎金。

國營會補充，台電全公司員工，依規定雖可核發最高2個月考核獎金，不過仍會依據個人表現不同，最終領到獎金也會不同。考績不好、例如與停電事件有關主管及人員，也會因情節輕重，可能完全沒有獎金。

至於去年有盈餘的台糖的考成為甲等、但虧損的中油及台水也列為甲等。國營會解釋，兩家公司虧損原因主要是為「凍漲油氣、穩定物價政策」及「抗旱分擔停灌補償費」所致，經專家學者組成的「經營績效獎金審議會」決議上述原因無關公司實際績效，因此未影響工作考成相關財務指標評分。