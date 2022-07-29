被封為「最辣日文老師」的網紅長瀨昆妮，甜美臉蛋和火辣身材深受粉絲追捧，因曾是日本華僑返台後教學日語，更擔任知名直播主連千毅辣妹秘書，經常在直播中穿少少現身，帶給觀眾辣眼球畫面，而她社群平台照樣火辣，近來在唯一小號上傳「埋胸照」，超親暱互動讓人羨慕不已，雪白雙球還險些炸出。

長瀨昆妮一直很愛跟毛小孩互動，除了IG跟FB兩個社群，近來在IG再創設唯一小號，內容多在分享小貓「角兒」調皮的點滴，可見她在IG寫下：「做錯事……面壁，跳來跳去，把筆電摔到地上」照片中她穿著碎花洋裝，胸前僅用了條綁帶圍住，貼身設計撐不住豐滿上圍，可愛小貓還危險地在她懷裡亂動。

長瀨昆妮貼出的小貓雖呆萌俏皮，不過多數人都將目光聚焦在她的火辣身材上，由於這套碎花洋裝胸前綁帶，應是繞頸撐住整件漂亮衣服，因此改造後的上衣變得極易滑落，加上她的貓咪調皮竟就炸出F級酥胸，長輩線條超清晰，甚至小貓還把頭埋進胸部，都不怕她的媽媽已經走光，自顧自地調皮搗蛋。

對此，網友們倒是很羨慕：「這懲罰也太幸福了啦」、「角兒埋頭反省令人忌妒」、「羨慕角兒面壁真幸福」、「看來是時候轉換角色了！」、「我可以跟小貓咪互換角色嗎？」、「角兒是最幸福的喵」、「羨慕嫉妒恨」、「昆妮豐滿胸部都好」。