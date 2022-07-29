布萊德彼特演殺手搞笑超天然 雙胞胎殺手向台灣Say Hi

萌萌怪椅套全面攻佔微風影城 SONY PICTURES 影廳座位。（索尼影業提供）

《子彈列車》首映全體與萌萌怪開心合影。（索尼影業提供）

《子彈列車》布萊德彼特領軍超華麗卡司殺手一字排開。（索尼影業提供）

由布萊德彼特（小布）主演的動作鉅片《子彈列車》將於8月3日在台上映，今舉辦特映會，獲得觀眾一片好評，知名影評超粒方還盛讚「幾乎完美的夏日電影，100％」給出超高好評。

最新預告中，飾演雙胞胎殺手「檸檬與蜜柑」的萊恩泰瑞亨利以及亞倫泰勒強森，２人拍攝默契十足，更特別為台灣觀眾拍攝角色介紹影片，導演大衛雷奇還狂讚：「亞倫泰勒強森和布萊恩泰瑞亨利兩人真的是完美搭檔一拍即合！」

小布在片中飾演代號「瓢蟲」的殺手，製片凱莉麥考密克坦言選角前也在思考誰能擔任瓢蟲這個角色：「這是一個以非傳統角度來說既有趣又獨特且複雜的角色。」當布萊德彼特確認演出時，導演大衛雷奇說：「他超級適合這個角色，他也投入很多他對這個角色的想法。」導演補充：「你可能想到布萊德彼特不會想到喜劇，但他真的是一個聰明的喜劇動作演員。」

布萊德彼特對自己演出的角色表示：「瓢蟲正在經歷生存危機，他有太多工作都不順利，他開始思考這些工作跟他的關聯是甚麼，最後他認為是他為生活周遭帶來了厄運，也影響到他的工作，所以他試著用和平的方式來轉變它。」

導演大衛雷奇表示：「這些年來要能拍出非續集或非超級英雄電影的原創電影很困難，但我們願意接受挑戰。」雖然電影講述一群殺手的故事，但導演說明：「這些角色也會展現出他們人性的一面，瓢蟲想要成為更好的人，檸檬和蜜柑兩人的兄弟情可以看出他們很在乎彼此，而王子與她父親之間的關係則是我們每個人都能共鳴的。」

今日特映現場不僅有列車上所有殺手都在搶的TUMI 19 Degree系列鋁合金手提箱，還人手一瓶電影裡一大亮點的FIJI Water，更有由布萊德彼特領軍華麗卡司一字排開的殺手屏風讓大家合影留念。

片中超殺超可愛的日本高速電鐵吉祥物「萌萌怪」除了佔領影廳座椅，更驚喜現身與觀眾互動，讓大家猶如搭上真正的子彈列車。全球首創、業界唯一的微風影城 SONY PICTURES影廳將於8月3日（週三）搭著《子彈列車》上映正式開幕。