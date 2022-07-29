目前台灣新冠肺炎疫情看似趨緩，不過與阿南德同門派、台灣研究吠陀占星多年的李靜唯老師以台灣國運盤分析，8月3日到9月8日之間走計都流月，且適逢鬼月，應留意Omicron變異株BA.5流行，此外經濟衰退、天災人禍，也是台灣將面臨的考驗。

李靜唯老師指出，8月1日水星進入獅子座，水星主宰著教育與交通跟旅遊運勢，從8月11日開始同時受到火星與羅喉相位影響，要注意可能會交通意外頻傳。

李靜唯老師舉例，像日前發生自撞車禍的林志穎，就是吠陀太陽處女座的人，吠陀太陽處女（生日在9月15日至10月14日者），今年一整年都要特別注意車關及大血光，因為計都羅喉都剛好壓在這類人的死亡殺手宮和掌管壽命的八宮上，要特別小心意外災難。

可喜的是，8月25日水星就進入處女座與木星產生相位，這樣的星相可望為旅遊及餐飲服務業帶來逐漸復甦的好消息。

至於主宰金融的金星8月7日進入巨蟹座，將與土星形成對沖相位，讓全球金融面臨巨大壓力，李靜唯老師分析，當金星位在代表安全感與房地產的巨蟹座與土星對沖時，恐怕經濟狀況不會太理想，因此帶來的不安感受會特別明顯，尤其跟房地產相關的金融商品，會有跌價或是崩盤的可能性。

李靜唯老師指出，8月11日火星進入金牛座、8月18日太陽進入獅子座，一直到9月中旬都會對太陽產生相位，因此政商名人可能會因為貪圖享樂而爆發出負面醜聞，此外也有可能又傳出公眾人物發生突如其來的意外災難消息。