大陸央視新聞報導，廣東省海上搜救中心29日發布2日颱風芙蓉（大陸、香港譯作暹芭）襲粵港時，在香港海面作業的廣東籍「福景001輪」走錨遇險海上搜救及善後工作情況通報，目前，獲救船上人員4名身體狀況穩定，遇難者25人，善後工作基本告一段落，失聯人員搜救工作持續進行。海事部門已成立事故調查組，依法開展全面調查。

通報稱，7月2日，海上風電場專案施工浮吊船「福景001」輪在廣東陽江附近海域防颱錨地避3號颱風芙蓉時，錨鏈斷裂，走錨遇險沉沒。事故發生時，船上共有30人。經過連日來不間斷搜救，海上搜救力量成功救起4名船上人員，搜尋到落水船上人員遺體25具。目前，獲救船上人員身體狀況穩定，遇難者善後工作基本告一段落，失聯人員搜救工作持續進行。

報導稱，事故發生後，廣東省委、省政府，交通運輸部，應急管理部高度重視，堅持人民至上、生命至上，迅速組織搜救和應急處置工作。廣東省海上搜救中心根據事發海域氣象、海況變化，不斷完善搜救方案，科學研判，精準搜索。截至目前，廣東省海上搜救中心協調了有關成員單位和廣東珠海、江門、陽江、茂名、湛江5地市以及香港、海南等各方力量在超一萬平方海里的海域開展空中、水面、水下立體搜救，共計調度船艇5713艘次、飛機81架次。

大陸海事部門已成立事故調查組，依法開展全面調查，徹查事故發生原因，調查結果將及時公布。