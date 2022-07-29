日本第7波COVID-19疫情延燒，今天回報新增22萬1443人確診，連續第3天突破20萬人。厚生勞動省表示，日本全境有109萬8671人因染疫居家療養，首次突破百萬人。

日本放送協會（NHK）報導，全國新增22萬1443人確診、122人病故。東京都新增確診3萬6814人，較上週五（22日）增加1891人，連續第10天較上週同期增加。

北海道新增確診6594人，琦玉縣1萬3155人，福岡縣1萬4060人。

每日新聞報導，厚生勞動省今天表示，截至27日統計，日本全境有109萬8671人因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家療養，首次突破100萬人，也是連續兩週刷新過去紀錄。截至20日的當週居家療養人數僅為61萬2023人。

居家療養人數最多的為東京都，有15萬7576人，大阪有11萬5909人，神奈川縣有7萬4937人。

此外，由於日本即將放盂蘭盆節連假，面對染疫人數不斷攀升，東京都知事小池百合子今天在例行記者會表示，民眾若要在放假期間旅遊或返家省親，「希望不要跨越縣境」，要求民眾在一定程度上「自肅」（自我克制），避免移動。

她表示，到8月21日之前是「保護自己，以及重要的人的特別期間」，呼籲民眾落徹底實施打疫苗、換氣，以及戴口罩等防疫措施。

從8月5日至18日，JR東京、品川、上野、池袋、新宿各車站，以及新宿的巴士總站將會增設臨時檢疫站。

小池呼籲，民眾在與高齡者，以及患有基礎疾病的人會面前，務必事前進行篩檢。