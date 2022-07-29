因應防疫保單理賠資金需求，兆豐產險將三管齊下，兆豐金控表示，兆豐產險正加速防疫保單的理賠進度，為了因應理賠需求，除了將流動性資產變現之外，兆豐產險正在評估向金管會申請短期借款以及辦理現金增資案的時機。

兆豐金控指出，兆豐產險目前正加快理賠案件進度，如果理賠速度快，兆豐產險內部評估未來帳上現金一定不夠，由於保險公司是不能向外借款，除非經過金管會同意才可以作短期借款，因此，向金管會申請可短期借款是因為防疫保單理賠的選項之一。另外，還有流動現金恐不足選項之一。

產險理賠人員也要有理賠證照，並不是任何人員都可以處理，目前還有十多萬件有理賠申請書待審中，因此，兆豐產險人員壓力也很大，因此，兆豐產險要三管齊下，一、兆豐產險有些定期存款、短期票券、股票等流動性資產可以先變現作理賠，維持流動性。如果未來理賠金額愈來愈大時，流動性就有一些問題，因此，就會啟動第二項機制，向金管會申請短期借款，目前還在評估中。第三項即辦現金增資，由於兆豐產險之前的RBC還很高，即使到六月底時，兆豐產險RBC還有300％以上，還沒有到金管會規定200％以下到立即要辦理現金增資的階段，然因為兆豐產險虧損大，財務結構以及資本結構都弱化了，若要未來公司要正常營運的話，雖然RBC是符合法定規定，現金部位不足，辦理現金增資是必走之路。