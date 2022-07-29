平潭海事局公布30日實彈演習區域。（取自平潭海事局）
平潭海事局公布30日實彈演習區域。（取自平潭海事局）

福建平潭海事局宣布，於7月30日0800至2100，福建平潭--岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練任務，禁止一切船舶進入。

具體警戒封鎖區域為：

A：25°25′27″N/119°48′15″E，

B：25°21′55″N/119°44′35″E，

C：25°14′45″N/119°48′17″E，

D：25°22′10″N/119°53′27″E

等四點連線範圍內水域。

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