福建平潭海事局宣布，於7月30日0800至2100，福建平潭--岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練任務，禁止一切船舶進入。
具體警戒封鎖區域為：
A：25°25′27″N/119°48′15″E，
B：25°21′55″N/119°44′35″E，
C：25°14′45″N/119°48′17″E，
D：25°22′10″N/119°53′27″E
等四點連線範圍內水域。
福建平潭海事局宣布，於7月30日0800至2100，福建平潭--岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練任務，禁止一切船舶進入。
具體警戒封鎖區域為：
A：25°25′27″N/119°48′15″E，
B：25°21′55″N/119°44′35″E，
C：25°14′45″N/119°48′17″E，
D：25°22′10″N/119°53′27″E
等四點連線範圍內水域。
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