網路家庭前任執行長蔡凱文日前請辭後，29日公告重大訊息指出技術長陳俊仰請辭，主要是因個人生涯規劃請辭，自即日起生效。陳俊仰來網家任職技術長不到一年即請辭，

網家表示，陳俊仰於2021年9月15日加入PChome網路家庭集團，後因家庭因素赴美並由專職轉為集團的技術顧問，輔佐網家技術團隊啟動多項專案，包括系統上雲、導入MarTech工具、推動UI使用者介面改版、建構CDP（Customer Data Platform）等。

網家尚未公布第二季財報，第一季FinTech業務轉虧為盈，但B2C營收成長不如預期。本業部分，網家營業利益年減99.2％，單季營業利益僅剩120萬、營益率0.01％。第一季單季歸屬於母公司業主稅後淨損3,200萬元，每股稅後淨損0.25元，連續兩季度虧損。累計前6個月營收228億元，年減1.44％。

展望後續營運，法人認為，網家A7物流中雖然將於第四季啟動，但初期對營收貢獻不大，加上台灣B2C電商市場競爭激烈，網家B2C毛利率回升不易，以及B2C行銷以及研發費用持續增加，下修網家全年獲利表現。