烏克蘭總統辦公室今天表示，在聯合國及土耳其促成烏國與俄羅斯達成協議後，澤倫斯基總統視察了南部一座港口，監督穀物裝上一艘土耳其船舶以待出口。

法新社報導，根據烏克蘭總統辦公室的聲明，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，「戰事開打以來的第一艘出口船舶正在裝填貨物，這是一艘土耳其船」。

總統辦公室發布的切爾諾莫斯克（Chornomorsk）港口影片顯示，澤倫斯基站在一艘名為Polarnet的船舶前。

總統辦公室聲明說，根據一項要把受制於俄羅斯海上封鎖的數百萬公噸滯留穀物銷往全球市場的計畫，出口作業可能在「未來幾天」展開。

聲明提到：「我方已有充分準備，並向我們的夥伴聯合國及土耳其發出了這方面的所有訊號，我們的軍隊會確保安全。」

聲明引述澤倫斯基的話指出：「基礎設施部長正與土耳其方面及聯合國進行直接接觸，我們正等候他們發出可以開始的訊號。」

總統辦公室表示，穀物出口作業將透過多艘船舶一起展開，這些船舶早在俄國軍隊2月入侵時已完成貨物裝填，只是因為戰事爆發而無法出航。

解除俄羅斯封鎖的協議，是為了緩和全球糧食危機。在這項危機下，世界上一些最貧窮國家的糧價已出現飆漲。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110729