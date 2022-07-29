台糖招租光電土地預計2023年發電，其中3成綠電要賣給中小企業，但近日收到太陽光電業者不同意見後，決定重修競標規則。其中最重要的是把媒合底價從原本設計3.6元，一舉調升到4.3元，調幅近2成。理由是，企業出口有碳中和需求，是自己該負擔成本，如價格與賣給台電的差距過大，形同變相補貼中小企業，長久有不公平問題。

為了不讓綠電讓大公司吃掉，台糖日前預告釋出逾500公頃林相不佳土地，要給民間租用建置太陽光電，規劃2023年底前陸續併網，可釋出逾1億度綠電，契約中並會約定，業者3成發電要提供給中小企業購買。

台糖說，已公告屏東、高雄、台南、嘉義、南投等6縣市的林相不佳土地，租做光電區。到時民間發電業者，須把3成會拿到國家再生能源憑證中心媒合販售，剩下7成才能賣給台電或用電大戶。

不過，近日台糖在聽取各公協會建言，並與經濟部審慎評估後，決定重新修改標租規則，調整綠電媒合底價與完工期程。其中底價將從原本的每度3.6元，一舉調升至4.3元。完工期程則改為決標次日起，依案場潛在裝置容量大小，於18至24個月內完成併網。

為何底價調升近2成？台糖說明，是為增加綠電交易公平性及合理性。因為目前光電業者發電走台電FIT(躉購)管道，每度可賣到4.5到4.6元，甚至賣大企業還有5元以上。如果底價只訂3.6元，形同業者補貼中小企業，而其一次買5年，甚至10年、20年，長久會形成不公平現象。

台糖進一步說，中小企業出口，被要求碳中和責任，是自己要負擔的成本，不該有不當「套利」行為，因此經與主管機關研議後，決定提高。