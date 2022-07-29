炎炎夏日不少人耐不住高溫，冷氣一吹就是一整天，而電費也因此爆增。不過，有網友日前秀出電費帳單，發現繳費金額居然是0元，真正的省錢撇步曝光後，更是讓眾人又驚訝又羨慕。

原PO（29）日在臉書社團《爆廢公社》中貼出最新的電費帳單，該期的繳費日期是8月23日，用電度數為221度，流動電費360.2元，再扣除「節電獎勵」後，當期完全不需要付一毛錢，讓原PO驚喜地說「剛剛收到的電費帳單，居然是0元」，趕緊上網和大家分享。

貼文曝光後，許多人都覺得不可思議，驚呼「怎麼省的！」、「這房子有人住嗎」、「你那是空屋吧」、「台北市閒置空房」、「電表沒壞嗎」、「謝謝你！我才能毫無顧忌地開冷氣」。對此，原PO則回應，平時在家也會開冷氣，並沒有刻意省錢，但因為最近有段時間都不在家，有預料到電費應該會比較便宜，但沒想到居然會出現0元帳單。

事實上，台電為了鼓勵民眾節約用電，特別制定獎勵辦法，只要符合資格，都可以透過網路、臨櫃、電話登錄電號或地址參加活動，若是電費用量較去年同期還低，即可獲得獎勵金每度0.6元，獎勵的金額會直接從當期帳單折抵。