南山人壽面臨淨值保衛戰，潤泰全、潤泰新即使變更會計政策，仍敵不過市場賣壓，潤泰雙雄今股價跳空跌停；南山人壽今寄內部信給公司員工，透露最新淨值估算，將較6月底回升逾450億元。

金管會21日記者會表示，利率走升對壽險業有三大正面效益，第一，緩解壽險公司在低利率時代所面臨的利差損壓力；其次，提高保險業再投資的收益；第三，壽險公司應提存的保單負債準備金減低。所以市場利率上升對保險業經營發展而言，具有正面效益。

南山人壽給同仁內部信指出，南山為長期承諾客戶的權益不受影響，大部分的資產都配置在債券部位，以收取穩定利息收入，雖然短期的利率波動會影響債券評價，但不會有實際上的損失，損害到客戶的權益。

因金融市場持續波動，另據媒體報導，近期債券價格上揚、股票指數回升、新台幣持續貶值，整體壽險業7月淨值至少回升2000億元。

受惠於金融資產價值增加等因素，南山人壽自曝最新預估淨值，將較6月底回升逾450億元；淨值雖受短期金融市場波動而有影響，但南山人壽整體財務狀況仍屬穩健，資產體質良好，並無重大異常之情形。

南山解釋，目前壽險公司淨值下降是因為部分資產以公允價值衡量，但負債未以公允價值評價，所以無法完全反應升息對資產負債的影響，未來接軌IFRS17後，保險負債以市場利率試算，壽險公司應提存的保單負債準備金可降低，截至6月底試算後，預估淨值可大幅回升。

面對未來多變的金融市場變化，南山人壽經營團隊已做好充足的準備，截至今年上半年累積自結獲利378億元，獲利穩健，業務動能與營運績效皆表現亮麗， 6月底資本適足率(RBC)仍達300％以上，高於法定要求200％甚多，長期清償能力無虞，保戶權益不受影響。