民進黨桃園市長參選人林智堅涉碩士論文抄襲，缺席台大學倫會，卻前往總統官邸開會討論。中天新聞針對「林智堅論文爆抄襲，不出席台大學倫會，28日赴總統官邸開會，會中決議力挺林智堅，『全黨救一人』你覺得？」進行街訪民調，結果，很多民眾都挑選，「林智堅論文抄襲…有需要到總統府開會?!」其中就有年輕人直言，「抄襲就不需要救啦！這...怎麼會去搬救兵呀，把民進黨都搞爛」」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》28日派出記者辮子妹針對「林智堅論文爆抄襲，不出席台大學倫會，28日赴總統官邸開會，會中決議力挺林智堅，『全黨救一人』你覺得？」進行街訪民調，並提供5個選項供受訪民眾選擇：

1.論文抄襲…有需要到總統府開會?!

2.羨慕智堅！爆抄襲…連總統都力挺！

3.哈哈哈！去向前輩請教「論文門」嗎

4.論文涉抄襲還要救！再沒選上真的可以退休！

5.挺啦！「堅」持不懈、無「堅」不催！

該街訪民調，有14位受訪民眾參與這次投票，其中7人選擇選項1；3人選擇選項2；2人選擇選項3；2人選擇選項4；0人選擇選項5。

一位正妹表示，「就是林智堅有出問題啦，然後他不去解決，他去找總統，我也不想努力了，我也想背靠總統好乘涼」。還有年輕人認為，「抄襲就不需要救啦！這...怎麼會去搬救兵呀，把民進黨都搞爛」、「那他就不要選呀，就直接落跑比較快呀 」。

還有一位男生認為，「你不應該是去利用其他可能政治的方法，然後去讓可能有問題變沒問題」一個男生則直言，「X啊！總統挺他，小學生都知道不該抄襲，我沒有在抄襲的，我是不會抄襲的」但也有一位女生表示，「蠻羡慕的呀」。