網路交友不時傳出詐騙行為，有正妹卻是遇到「類另人財兩失」，她表示失戀後在網路交友遇到「台大理工男」，彼此了解階段常聽到對方說「媽媽提醒他該睡了」，甚至，2人約會時，吃不完的食物也會打包回家給媽媽當宵夜，由於對方以忘記帶現金為由請她先代為支付，但回到家後卻是直接將她封鎖，讓她大嘆遇到「騙吃騙喝的媽寶」。

一名正妹在「Dcrad」論壇發文，由於她遭交往3年男友分手，在親朋好友幫忙下，從交友軟體上認識「台大理工男」，不過在認識彼此的曖昧期間，她發現對方在晚上11點時，會提出「媽媽提醒他該睡了」等語，匆匆結束2人對話，也讓她一度懷疑自己是不是小三。

但經過日後再三確認下，才發現是場誤會，2人也約了第一次的約會「看電影」，由於對方外表條件好，讓她認為這是和前男友分手後，老天賜給她的祝福，豈料，正當她這麼想時，卻事與願違，當他們看完電影後，又接著後續的逛街吃飯，對方洋洋灑灑點了一堆食物，卻提出「今天忘記帶現金，回家後在轉錢給她」，甚至，吃不完的食物，還打包當回家要給媽媽當宵夜，讓她有些傻眼。

正妹與台大理工男約會，因為方稱沒帶現金，而先代為支付，豈料，回到家後要拿錢卻遭對方封鎖帳號。（翻攝自Dcard）

2人結束約會回到家後，她滑著對方的IG限動，竟看到對方「拿鈔票當比例尺」的照片，讓她受不了直接向對方要拿今天的吃飯錢，結果對方IG出現「user not found」，瞬間從「曖昧氣氛中」被敲醒，想到對方2、3句不離媽媽徵兆，就發覺不對勁了，她不禁大嘆是「另類人財兩失」。

文章一出，網友紛紛留言表示「這個到底臉皮多厚」、「不知道為啥有點好笑」、「套路好深」、「一直提到『我媽說..』的時候就要懷疑是媽寶了」、「被騙吃騙喝+封鎖」、「看他這麼熟練，也是騙不少了」、「會不會連台大都是假的」、「帥哥騙吃，什麼新操作」、「真靠臉吃飯，人帥真好」。