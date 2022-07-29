美國周五（29日）公布Fed最關注的通膨指數，6月PCE物價指數年增6.8%，符合市場預期；6月核心PCE物價指數年增4.8%，高於市場預期。10年期美債殖利率來到2.69%。亞馬遜、蘋果等科技巨頭公布亮眼財報，消彌市場對經濟衰退隱憂，美股周五早盤3大指數開高，道瓊工業指數漲逾百點，那斯達克指數和標普500指數漲逾1%，費城半導體指數小跌。

截至台北時間22點34分，道瓊工業指數上漲160.78點（或0.49%），報32690.41點；那斯達克指數上漲164.93點（或1.36%），暫報12327.52點；標普500指數上漲42.4點（或1.04%），暫報4114.83點；費城半導體指數下跌13.22點（或0.45%），暫報2931.28點。

5大科技巨頭唯Meta開低跌2.5%，蘋果、亞馬遜受財報激勵，股價分別大漲3.5%，11.9%。半導體類股方面，英特爾Q2財報及Q3展望全遜於市場預期，股價暴跌逾10%，台積電ADR上漲0.5%，聯電ADR漲1.7%。

美國商務部公布數據顯示，6月PCE物價指數年增6.8%，符合市場預期，高於前值的4.3%，月增1%，高於前值0.6%及市場預期的0.9%；6月核心PCE物價指數年增4.8%，高於預期和前值的4.7%。月增0.6%，高於前值0.3%及預期的0.5%。