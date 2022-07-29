行政院長蘇貞昌輔選新北市長參選人林佳龍，昨批評新北市許多建設停滯不前，中央給的補助經費絕口不提，好的講自己，不好的就推給中央。行政院發言人羅秉成今晚發聲明指出，新北市政府近日的相關發言，一反過去的再三感謝，態度前恭後倨，有失風範，令人遺憾。對此，新北市政府副發言人張劭斌反批，行政院以偏頗發言為特定參選人護航，才是有失風範、令人遺憾。

張劭斌表示，林佳龍在臉書聲稱，中央補助新北捷運環狀二期1400億元，但羅秉成指出，「蘇貞昌核定環狀線二期總經費近1400億元，中央補助就高達331億元，而台北市負擔約685億元、新北市負擔約357億元」，行政院的澄清，剛好直接打臉了林佳龍，還給新北市公道！

林佳龍竟然連核定跟補助，都傻傻搞不清，到底是無知、能力不夠，還是又使出參選以來慣性的抹黑手法，大打烏賊戰？

張劭斌認為，只為選舉、不問是非的作為，是很容易被市民看破手腳的。呼籲林佳龍，趕快惡補做功課，好好了解新北市，不要再胡亂批評，否則會讓人笑掉大牙！