女星小甜甜（張可昀）出道初期身材豐腴，之後靠著運動和飲食管理從80多公斤狂甩28公斤，激瘦後直到去年懷孕生女體重才回升；小甜甜產後積極減重，還胖到她「人生巔峰」，越控制越重讓她驚覺不對勁，就醫檢查才發現罹患3病症，醫師透露她現況「不吃不喝也會胖」。

小甜甜今（29日）在IG分享上《小姐不熙娣》和小S的合照，及封舞四年後再次挑戰跳舞的心得，還笑說「又再次在S姐的節目」；小甜甜認為這次跳舞對她她來說是大挑戰，因為已經多了人母身分且體重巔峰，最後還是不禁感嘆，「那麼久沒跳舞真的不比從前啊」。

而小甜甜也不避諱承認，目前的她已經胖到人生巔峰，面對外界各種形容她變胖的酸言酸語，她一點都沒有放心上，解釋自己不是不努力，是因為她生病了；小甜甜透露自己從產後就有花時間瘦身，但越控制體重卻越重，還出現月經不來、身體腫脹的狀況，在身邊親友建議下去決定就醫檢查。

在跑了三家醫院且各自都抽了三次血，確定自己生病，也說了這是她以前所沒有過「再陌生不過的了」，分別是甲狀腺低下、雄性激素過盛和多囊性卵巢；小甜甜表示醫師告知她目前狀況，「你（妳）就算不吃不喝也會胖」，要開始長期服藥。

小甜甜也很納悶地詢問醫師，「生產之前從來沒有這些問題」，醫師解釋，「產後體質是會改變的」，又加上現代人生活壓力大種種原因，但找到問題就積極接受治療，雖然不知道得花多久時間。小甜甜最後也喊話，「不要輕易取笑論斷一個人…因為往往你們並不知道背後的實情是什麼」，她也相信身為母親的她，沒有任何事情會讓她絆跌。