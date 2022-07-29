農曆7月禁忌相當多，就連穿搭也存在許多忌諱，命理專家楊登嵙就在命理專欄《旺好運》指出，同色系穿搭、過於暴露的衣服、婚紗等，都容易招來不乾淨的磁場或好兄弟，甚至容易卡到陰，尤其屬虎、蛇、猴、豬這4生肖的人更要小心別犯禁忌，以免招來不好的影響。

一、禁同色系穿搭，包括全黑、全白、全紅

黑、白色衣服在衣櫥中相當常見，不過楊登嵙提醒，農曆7月應避免同色系穿搭，特別是全身黑、白、紅。全黑容易招陰、招來好兄弟；全白恐讓好兄弟以為有喪事，招來好兄弟找同類；全紅則會讓好兄弟想到血，想到祂過世的情境而跑來，觸景傷情，做出傷害生人的事。

至於連身洋裝如何避免？可以透過其它配件來「增添顏色」。

二、禁過於暴露、露肩衣服

楊登嵙表示，農曆7月有許多「色鬼」徘徊，祂們特別喜歡衣服暴露的女生，尤其是身穿「露肩」款式的女性；人在肩上及頭頂共有3道火（三昧真火），色鬼們會想盡方法引導好朋友拍妳的肩或頭，萬一這火被拍滅了，好兄弟就容易上身。因此，夜晚要避免穿過於暴露的衣服，若是白天這樣穿，要避免去陰氣較重的地方，如墳場、醫院、靈骨塔、屠宰場、廢棄房子等，怕吸引色鬼注意進而卡到陰。

三、禁破洞的服裝

楊登嵙指出，農曆7月還要避免「刷破設計風」的服裝，例如最常見的破褲等，因這類服裝容易讓好兄弟認為你是「窮鬼」，進而把你當同類，這樣就容易卡到陰。

四、禁穿婚紗

楊登嵙解釋，穿婚紗會讓好兄弟忌妒，因為很多好兄弟都單身。

五、禁披頭散髮

楊登嵙強調，農曆7月不可長髮過腰或披頭散髮，亦或是穿著鬼裝或鬼面具，會讓好兄弟誤以為你是祂的同類。