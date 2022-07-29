前佳樂小姐林千鈺，8年前和大她3歲、古裝最帥小生焦恩俊結婚，未料昔日情纏20多年才修成正果的夫妻倆，卻在2020年離婚結束這段童話婚姻，近來51歲的林千鈺仍不斷在演藝圈活動，並且極度熱愛分享生活，日前她拿出選美比賽出身的好身材，貼出多張搭船出遊的超美照片，仍有昔日大美女的風采。

林千鈺23日狂貼一系列出海美照，趁著夏日出遊心情相當愉快。51歲的她原本穿著件白色寬鬆背心，配上深藍花紋長褲，舉起手向眼前大海打招呼，之後她才爬進透明半圓型座椅，來拍時下最夯的網美照，只見她脫去身上褲子，雙腳垂掛在半空之中，脫掉後的美腿白皙性感，緊實又無贅肉，十分誘人。

在林千鈺爬上去透明半圓型座椅後，她在半空中擺出各種動作，在陽光的照射之下盡情伸展身體，並且盡可能將一雙筆直美腿舉直，海水波光粼粼，而她正是海中最美麗的女藝人，除此之外，她的背心裡其實穿著黃色泳裝，沒脫得徹底配上她的網美擺拍動作，也已經構成照片中的最大亮點。

林千鈺也在FB寫下好心情：「泡在海水裡好舒服的溫度」，她描述當天艷陽高照配上碧海藍天，讓不諳水性的她心情照樣美麗，儘管當天的天氣炎熱讓她實在忍無可忍，不過好險下海後能在舒服的溫度中曬太陽，也拿出她所乘坐的透明椅打趣說道：「這透明的大碗是水上盪鞦韆嗎？」展現一派輕鬆的好心情。