美國經濟連二季萎縮陷入技術性衰退，市場預期美國利率將提早在今年底前觸頂，美元指數驟跌到3周半新低，美元兌日圓挫至近6周低點。拜美日公債利差縮小所賜，日圓匯率繳出近3年來最大單月漲幅。

29日美元指數跌至105.542，來到7月5日來最低點，將寫下周線連二黑。另據金融數據供應商FactSet資料，29日美元兌日圓驟貶逾1％，觸及兌132.514日圓的6周新低。

美國經濟成長隱憂籠罩下，美債殖利率劇跌，短線投機者急拋日圓空頭部位，帶動日圓29日飆漲，兌美元匯價本周周漲近2.5％，為4個月來最大周漲幅。

總結日圓兌美元7月漲2％，締造近3年來最佳單月表現。日圓兌歐元的月漲幅，也創下6年來新高。

日圓走勢常和美國公債殖利率亦步亦趨，尤其是10年期美債殖利率。當美債殖利率勁揚與日債的利差擴大，吸引日本投資人搶買美債，增持日圓空頭部位。

然而美日公債利差在7月縮小約30個基點，為2020年3月來最大縮幅，主要是投資人預期美國經濟成長及利率升幅放緩，激勵美債價格反彈。

利率期貨市場預測，美國利率今年12月前就會觸頂，7月初的預測是要等到明年6月，而聯準會貨幣政策明年將由緊轉鬆，降息50個基點（2碼）來支撐成長減弱的經濟。

瑞穗策略師在報告中指出：「美國聯準會與日本央行的政策分歧預期縮小，美債殖利率修正走跌，是帶動日圓反彈的主因。」

美國28日公布第二季國內生產毛額（GDP）意外負成長，連續2季萎縮符合技術性衰退定義。聯準會27日宣布二度升息3碼後暗示，若經濟持續走下坡，升息步調也將趨緩。

瑞穗證券首席外匯策略師山本雅史（Masafumi Yamamoto）表示：「美國經濟數據疲弱，大家認為聯準會將因此放慢升息速度。」他透露部分交易員已減持日圓空頭部位。