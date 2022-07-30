歐元區第二季經濟維持成長並優於預期，緩解外界對於經濟放緩的擔憂。此外，歐元區7月通膨再創新高、距離觸頂恐怕還要幾個月時間。這兩大因素令歐洲央行（ECB）9月再次大幅升息的機率攀升。

歐盟統計局29日公布，歐元區第二季國內生產毛額（GDP）初值季增0.7％、年增4％，優於分析師預期的季增0.2％、年增3.4％，且延續首季季增0.5％、年增5.4％的擴張態勢。

歐元區上季經濟成長優於預期，主因在於疫情趨緩各國解封，帶動服務業加速成長。

以個別國家來看，德國上季經濟停滯成長、表現略遜於預期。法國GDP季增0.5％、義大利擴張1％、西班牙成長1.1％，這三國數據遠優於預期，成為推動歐元區經濟成長的主要動力。

歐盟統計局同日公布，歐元區7月消費者物價指數（CPI）年增8.9％，不僅高於6月與市場預期的8.6％增幅，更遠高於ECB設定的2％目標。排除波動較大的食品與能源價格後，歐元區7月核心CPI年增5％，高於6月的4.6％增幅。