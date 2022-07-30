針對市政建設議題，藍綠攻防不斷。繼昨（28）日民進黨新北市長參選龍林佳龍在臉書提及蘇貞昌任行政院長，中央補助新北捷運環狀線1400億，今早新北捷運局立即發新聞駁斥之後，林辦今天再批新北市長侯友宜執行力不夠讓捷運無法動工，指環狀線多次流標、經費不斷增加，新北捷晚間再發新聞稿回應，指相關批評根本搞錯對象。

林佳龍競選總部今（29）日晚間發布新聞稿，選總部發言人李坤城指出，行政院長蘇貞昌說的「環狀線二期經費近1400億」是事實，但新北市政府永遠本位主義，狹隘看待新北環狀捷運線，一味糾結在新北市府負擔多少預算數字，忘記市民在乎的其實是捷運進度，何時能完工。

李坤城更抨擊，環狀線南北環段18站有17站未標出，流標最多次的段標高達6次，流標已成日常。另外，新北市政府萬大線二期的土城段流標四次，預算增加30億，而樹林段更是歷經五次流標，預算暴增42％，侯市府工程延宕遲遲沒有能力決標動工。

對於林辦的攻擊，新北捷運局晚間發布新聞稿回應，指出環狀線二期與樹林線都是行政院核定由台北市政府為主管機關，依據大捷法規定，捷運建設由主管機關來辦理工程發包，而林佳龍選舉辦公室要新北捷運局發包，顯然搞錯對象。

新北捷運局指出，今年行政院公共工程委員會「公共建設督導會報」第2次會議，特別就捷運工程發包困難檢討流標案件主因時，除缺工、缺料、物價上漲之情形等因素，同時建議國發會要從源頭管理，期望中央站在健全與穩定營建市場提出解套對策，讓重大工程得以順利展開，目前新北樹林線(CQ890標)在雙北捷運局共識尋商推動下，已有符合資格廠商投標，後續待完成評選後，可望於近期開工。

新北捷運局強調，林佳龍曾任交通部長，知道環狀線二期及新北樹林線皆由台北市政府主辦，發言人還要求新北捷運局認真發包動工，呼籲對方要是真的想當新北市「交通市長」，應該趕快了解新北市，別再亂批評。