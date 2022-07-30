美國商務部今天公布，在通貨膨脹效應下，6月美國消費者支出增加1.1%，高於市場預期。但個人消費支出（PCE）物價指數年增率接近7%，創下40年半以來最大漲幅。

路透社報導，消費占美國經濟活動的2/3以上，昨天公布的美國第2季國內生產毛額（GDP）先期報告已包含6月消費者支出數據，當中顯示，經過通膨調整後，美國消費者支出寫下2年來最小增幅，歸咎於物價上漲造成消費降溫，尤其是糧食採購部分。

汽油和其他能源產品價格升高，使得美國6月消費者支出數據膨脹，成長幅度高於經濟學家預估的0.9%；美國民眾在醫療照護和車輛的消費支出金額也增加。

消費成本變貴，也使得美國6月個人消費支出物價指數較5月上升1.0%，漲幅高於5月的0.6%並創下2005年9月以來新高。

與去年同期相較，美國6月個人消費支出物價指數上漲6.8%，漲幅較5月的6.3%升溫，並寫下1982年1月以來最高紀錄。

去除波動的糧食和能源價格後，美國核心個人消費支出物價指數月增幅度由5月的0.3%加速至0.6%，年增幅度也由4.7%升高至4.8%。

美國聯邦準備理事會（Fed）官員密切追蹤這些數據，以觀察距離央行目標通膨率2%有多遠。

在物價勁揚下，經過通膨調整後的美國消費者支出，也僅由5月的萎縮0.3%改善至6月的增加0.1%。（譯者：張正芊）1110729