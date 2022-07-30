全球金融市場受聯準會升息影響表現震盪，不過包括醫療保險與製藥等大型價值股表現相對抗跌。投信統計，接下來到9月底全球重要的醫療生技展及年會還有五個，分別是美國麻醉醫師協會年會、國際肺癌協會年會、歐洲心臟病學會年會、歐洲呼吸協會年會、歐洲臨床腫瘤學會年會。

投信法人表示，醫療生技產業基本面佳，加上國際相關展覽盛會不斷，幾乎每個月至少二個以上的重量級展覽或醫學會議召開，生技產業長多趨勢不變，只要拉回都是逢低分批布局生技基金的好時機。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，從歷史經驗統計，大型價值股仍是升息周期下較佳選擇。從評價面分析，醫療保健與製藥股本益比低於S&P 500指數，在防禦型股票當中是唯二估值相對便宜的族群，且下半年也有多場重量級醫療研討會登場，相關臨床成果與商機議題有望釋出。

此外，由於生技領域投資熱度不減，對潛在明星產品開發的研發支出金額持續擴大並創新高，其中腫瘤治療、免疫療法、糖尿病治療為主要研發領域，料將有利於未來的投資併購活動，產業具長期投資價值下，股價也將受到提振。

整體而言，醫療生技產業基本面佳，價值面與題材面加持下，中長期表現並不看淡，建議投資人此時可視自身風險承受度逢低適量布局生技基金。