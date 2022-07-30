根據Marklines統計，新能源汽車銷售將呈爆發性成長，2021～2030年CAGR逾25％。投信法人指出，電動車產業利潤呈現微笑曲線，長線看好。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，現階段布局上會較著重於產業鏈的兩端，中游產業除了競爭激烈影響價格和毛利率之外，明年也有可能進入供過於求的市況。在全產業鏈中將會選擇部分零部件上游與原材料，以及擇優選擇整車，而電芯產業選擇上游的正極與隔膜。

合庫AI電動車及車聯網創新基金經理人張仲平認為，電動車在全球的佔有率持續節節攀升，但仍然僅佔新車銷售的一小部分。在2030年之前，電動汽車將佔全球新乘坐車產量的50％以上，到2040年更將佔到90％以上。汽車製造商在此過程中將面臨一些艱難的選擇。為了跟上科技日新月異的發展，並在競爭壓力加劇的情況下脫穎而出，其將需要投入更高的研發費用和資本支出。

因此，最具吸引力的投資機會可能會是價值鏈當中更上游的公司，例如鎳、鈷、鋁和錳（用於鋰電池）的生產商；為電池整合廠商服務的製造商以及參與開發充電網路的公司。

由於這些產業都屬利基事業，因此其中有些公司享有較高的進入障礙優勢、強大的定價能力和具吸引力的投入資本報酬率，從投資的角度來看，具有投資吸引力。