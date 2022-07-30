以生產柏金包聞名的法國百年精品品牌愛馬仕（Hermes），不受全球高通膨與經濟衰退隱憂影響，29日公布財報成績亮眼，今年上半獲利能力創下新高，激勵股價飆漲超過9％。

排除匯率波動因素，愛馬仕今年上半營收年增23％達54.8億歐元。經常性營業收益（recurring operating income ）從去年同期的17.2億歐元，攀升至23億歐元。

儘管愛馬仕近幾個月的漲價幅度，沒有LVMH、香奈兒（Chanel）等對手來得大，營業利益率（operating margin ）仍創下42％的歷史新高，較去年同期多了1個百分點。

第2季營收27億歐元，以排除匯率波動的恆定匯率（constant exchange rates）計算，增幅達19.5％高出預期。

愛馬仕業績報喜，歸功於奢侈品重點市場中國鬆綁防疫限制後銷售回春，此外美國遊客重返歐洲也幫忙提振營收。

3月中旬上海、北京等中國主要大城，因新冠疫情復燃實施嚴格的清零封控，國際各大奢侈品零售商在中國的業績受創，季度營收掉了三成以上。法國兩大奢侈品集團LVMH和開雲（Kering），對於中國市場的復甦速度仍持保留態度。

愛馬仕提醒，礙於中國防疫封控措施縮減宣傳活動，該公司增加不少電商及廣告投資，因此今年下半的營業利益率應會下降。愛馬仕主管也在電話會議上告訴分析師，會給歐洲員加薪。

受到財報亮麗激勵，愛馬仕股價29日盤中大漲多達9.2％，是歐股Euro Stoxx 50指數中表現最佳的成分股之一。

花旗分析師建議投資人可將愛馬仕股票，作為今年下半的避風港。相較亞馬遜、沃爾瑪等零售巨頭在最新季報發出財測警訊，憂心消費需求疲軟，愛馬仕等奢侈品品牌的金字塔消費者，依然花錢不手軟。