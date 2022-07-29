民進黨桃園市長參選人林智堅論文涉抄襲風波，總統蔡英文定調，「林智堅參選時，不登記碩士學歷」解套。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，如今民進黨只有一個辦法可以解決，那就是誠實面對。若不誠實面對，到時民進黨真2022年地方選舉恐就只剩下2都2縣。難道這就是蔡總統的第6年魔咒，而魔咒就是自己。

游盈隆29日在臉書發文表示，林智堅論文門疑雲發展至今，民進黨高層開始憂慮其「外溢」效果，顯示危機意識嚴重不足。因為從客觀現實看，現在已經不是什麼「外溢效果」的問題，而是「全境擴散」的問題。

游盈隆接著表示，民進黨定調「林智堅參選時，不登記碩士學歷」，以此來解套，根本就是「此地無銀三百兩」，可笑至極、愚蠢至極，到底想取信於誰？執政黨面對自己內部搞出來的危機，竟然束手無策到如此地步。這種水平的能力又如何能妥善因應兩岸急遽升高的危機呢？

游盈隆認為，難就難在若要林智堅退選，當日力邀他選桃園市長的總統蔡英文與桃園市長鄭文燦臉要哪裡擱？「我不殺伯仁，伯仁卻因我而死」，騎虎難下，其理甚明。

至於林智堅論文門問題該如何解決？游盈隆建議，只有一個辦法，就是誠實面對。調查員余正煌、林智堅、身為林智堅指導教授的國安局長陳明通、台大教授李碧涵等一干相關當事人通通要誠實面對，通通要講實話，不逃避問題，才能解決問題。如果不誠實面對，到時民進黨真的就只剩下2都2縣了。難道這就是蔡英文總統的第6年魔咒，而魔咒就是自己。