職棒選手林哲瑄在新竹棒球場受傷後，29日在臉書發文回報自己的傷勢。網友發現，留言區絕大部份都是國民黨、民眾黨的人去加油打氣，尤其謝龍介寫「南英子弟打不倒」迅速獲得2400人按讚；幾乎沒有民進黨的政治人物留言關心，反而有一大票綠營民代到林智堅臉書留言「市長加油」。網友質疑，這到底是哪門子的「台灣價值」？

有《不禮貌鄉民團》粉絲頁表示，職棒選手林哲瑄在新竹棒球場受傷後，29日在臉書發文回報自己的傷勢。而網友發現，留言區絕大部份都是國民黨、民眾黨的人去加油打氣，幾乎沒有民進黨的政治人物。

《不禮貌鄉民團》質疑，從總統蔡英文開始算起，包括蘇貞昌、陳建仁、鄭文燦、綠營60多位立法委員、中職會長蔡其昌、前新竹市長林智堅、副市長沈慧虹，到地方議員，以及大大小小上百個綠營粉絲團，沒有一個人願意前往林哲瑄留言區，為他鼓勵打氣，祝他早日康復，沒有一個人願意到他的留言區承認新竹市府團隊做得不夠好，以後一定會更加改進。

《不禮貌鄉民團》稱，林智堅的論文風波，已經各種前後矛盾、無法自圓其說，連台大教授都看不下去，還有一大票拿到藍勾勾的綠營民代粉絲團，三不五時到他的留言區喊「市長加油」，這到底是哪門子的「台灣價值」？

另外，值得一提的是，國民黨台南市長參選人、台南市議員謝龍介留言寫道「南英子弟打不倒」，迅速獲得2400人按讚，是所有留言裡面獲讚數最多者。據了解，林哲瑄是台南棒球名校南英商工校友，2012年他升上大聯盟，那年初他回娘家參加校友賽，謝龍介也有赴南英工商與各球員包括林哲瑄與郭泓志合影留念。

謝龍介、蔣萬安在林哲瑄臉書留言加油打氣。（取自林哲瑄臉書）