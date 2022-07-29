女星巫苡萱是中華職棒樂天桃猿的啦啦隊「Rakuten Girls」隊長，外型甜美又有前凸後翹極品身材，她也經常在社群分享工作外的日常點滴，更不吝嗇展現自己；巫苡萱前段時間才分享上烹飪課辣照，昨（28）日驚喜公布好消息，她花三個月時間考到「中餐丙級證照」，曬照慶祝胸前2求快掉出來，網友留言大歪樓。

巫苡萱在520時曾上傳親手做菜的美照，6月也有分享去上烹飪課的照片，架式十足且做菜時相當認真專注，她也透露是為了考取「中餐丙級證照」；昨日巫苡萱在IG報喜訊，花了三個月時間準備，成功考到「中餐丙級證照」，大方放上升格丙級小廚娘的證件照，還說下一個目標是「西餐丙級」。

畫面中巫苡萱一手拿著中餐丙級證照，一手拿著手機自拍，臉上掛著燦爛不已的笑容，但許多粉絲重點全放錯，巫苡萱穿了黑色細肩帶小可愛，外面照著白色小外套，低胸設計讓她傲人雙峰幾乎快掉出來，事業線更一覽無遺，簡直辣到不行。

大票網友在底下留言恭喜巫苡萱，激讚她很了不起，「讚啦小廚娘」、「可以開餐廳了」、「期待辦桌囉」、「苡萱大廚棒棒，等妳開餐廳去捧場」；而不少人則見到胸前亮點，害羞表示，「想吃妳煮的，更想吃妳」、「以後可以都穿這樣做菜嗎？嘴巴有得吃，眼睛也有冰淇淋吃」。