抖音一名自稱能拯救人類的「時空旅人」近期又有新預言，影片示警11月太陽將釋出巨大能量，地球誕生許多超級英雄或反派角色，屆時有10個人將獲得有好有壞的超能力。

根據《每日星報》(The Daily Star)26日報導，抖音平台擁有6.5萬人追蹤的「時空旅人」時常發布許多關於宇宙、物種、平行時空、國際關係等重大預言，每次發布影片時，都會再三告誡世人「這不是玩笑話，我真的是時空旅人」。儘管令人半信半疑，該用戶確實在一夕間收割大票追隨者，毫無依據的言論更是引起熱烈討論。

近期他又感應到，在不久的將來，也就是11月14日地球會發生劇變，太陽罕見爆發巨大能量波及地球。其中，受影響最劇烈的10個人中，身心靈方面將獲得徹底改造，不過這些人有些會獲得正面力量，像是耐力、心靈感應；相反的，得到負面能量的人很可能面臨嚴重下場，壞到摧毀這一生。

照慣例留言區湧入兩極聲浪，有人揶揄「這就像是要我相信拜登是一位好總統」、「我覺得海綿寶寶會打倒蝙蝠俠…」、「為什麼你還沒被政府抓走?」、「老兄，我去年已經聽過了，但什麼也沒發生好嗎」有人好奇「這10人叫什麼名字?」