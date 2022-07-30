為與最大勁敵TikTok抗衡，Instagram（IG）近日大幅改版，嘗試以全螢幕形式顯示內容，未料卻引發金卡戴珊（Kim Kardashian）等超級網紅大肆抨擊。為了平息眾怒，IG宣布將在未來數周撤回全螢幕改版測試。

IG執行長莫塞里（Adam Mosseri）在接受《Platformer》媒體訪問時表示，他們將撤回近來進行的多項改變，其中包括爆發不少負評的全螢幕改版。不過他強調，對於IG所採取的冒險並不感到後悔，因為如果不偶爾遭遇失敗，將無法進行更大格局思考或擁有更多勇氣」，但是他也坦承IG需要退後一步與重整旗鼓。

IG過去一直在針對全螢幕影片與照片進行測試，不過根據《Platformer》報導，這些測試將在未來數周畫下句點，最主要是包括用戶與諸多網紅都對這些變革有諸多批評。在IG擁有3億追蹤人數的超級名媛凱莉‧珍娜（Kylie Jenner）甚至還轉發一則貼文，要求重回舊版IG。

另外IG還將暫時減少推薦演算法的使用，該演算法讓IG得以在用戶動態消息上，推薦他們並未追蹤的建議內容。莫塞里坦承由於現階段用戶反應並不佳，IG將會減少系統建議的內容。不過一旦時機成熟，IG仍將再度捲土重來增加推薦內容。

Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）日前在公司法說會上曾向投資者表示，計畫將在明年底把臉書與IG的推薦內容數量增加逾倍。目前IG用戶的動態消息當中，只有15％是系統推薦的內容。

IG還打算持續擴大Reels短片功能的使用。祖克伯曾說過，在用戶使用IG的時間中，有20％是觀看Reels短片。

莫塞里在訪談中也提到，Reels很可能成為IG動態消息的未來。他補充用戶可透過這項功能創作或編輯15秒到60秒的創意短片，並與朋友共同分享他們在生活中的有趣片段。