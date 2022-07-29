農曆7月正逢暑假期間，不少民眾早已安排好出門旅遊的行程，命理專家楊登嵙在命理專欄《旺好運》提醒，鬼月期間入住飯店或民宿時有10大禁忌，包括進房前先敲門、進房後先沖馬桶、睡覺時不要把燈全部關掉等，尤其房間被安排在邊間時，最好趕快換房間。

1.進房先敲門

為了提醒房間內的好兄弟，入住房間前最好先敲門3下，靜待數秒後再開門，進房門的時候也要說聲抱歉、打擾了、對不起等問候語。

楊登嵙表示，進房先敲門除了表示尊重之外，禮貌說抱歉，也比較不會受好兄弟干擾，亦可以避免飯店誤分配房間，產生房間內真的有其他房客的窘境。

2.進房要側身

楊登嵙指出，進房前除了先敲門外，也要記得「側身」進房間，讓好兄弟有空間出來，不然可能會跟好兄弟迎面撞上。

3.進廁所先沖水

楊登嵙提到，進到房間後，先將廁所的燈及抽風機都先打開，來提醒好兄弟，最好也要在使用前就把馬桶的水都沖掉，藉此除去看不見的陰穢之物。

4.不選邊間房

楊登嵙提醒，鬼月期間盡量不要住乏人問津的旅館，訂房時也不要選「邊間房」，因邊間房距離電梯較遠、入住率較低，容易聚陰，尤其是體質敏感者，最好盡量避開邊間房。

5.不全部關燈

晚上睡覺時，楊登嵙建議不要關掉全部的燈，最好保留一盞小燈以增加陽氣，若擔心因為燈光導致無法入眠，則可保留廁所的燈光，除了避煞，也方便半夜起床上廁所。

6.睡覺前拍枕頭

楊登嵙表示，睡覺前拍枕頭、床單、棉被，如同進房前要敲門一樣，有提醒好兄弟的意味。

7.不要獨自睡雙人床

若是單人睡雙人床，或是雙床房型但只使用一張床，楊登嵙建議，最好避免選擇靠牆的床位，並且把未使用的枕頭與棉被都弄亂，或將行李放在空床位上，避免吸引好兄弟同床。

8.鞋尖要朝外

楊登嵙提醒，晚上睡覺時不可以將雙腳鞋尖朝向床鋪，鞋尖要背向床鋪，最好是一正一反或任意亂擺，讓好兄弟無法穿你的鞋或算出有多少人，「若穿了你的鞋，好兄弟就容易上身」。

9.注意房內的聖經

飯店內的床頭抽屜或桌上，往往會為住客準備《聖經》、《可蘭經》、《佛經》等宗教讀物，楊登嵙指出，若入住時發現相關讀物已經被翻開，有可能是為了鎮住好兄弟，最好要求換房以求安心。

10.注意房間內異常狀況

楊登嵙表示，入住期間最好注意房間內的異常狀況，例如發生電器異常開關、燈光閃爍、房間發出異味、有不明雜音等，除了是房間設施真的損壞，也可能是好兄弟所為，最好盡快向櫃檯反應並要求換房。