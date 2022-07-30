民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文門、新竹棒球場爭議風暴，總統蔡英文28日特別邀請桃園市長鄭文燦等人共同會商，她表示，應持續以證據為基礎，向各界說明。前民進黨立委沈富雄表示，現在年輕人去做助理、黨工，然後就開始了選舉這條路，所以不能隨便放棄；也許林智堅想到，一旦放棄，就什麼都沒有了，這個想法很可怕。

沈富雄29日在政論節目《少康戰情室》中表示，論文門關鍵人余正煌沒23天沒講話，沉得住氣。這一段期間，國民黨最擔心。國民黨認為，余正煌恐怕會禁不起壓力，屈服了，就不會講實話，甚至都扛下來，那就完蛋了。但是余正煌不出來則已，一出來鏗鏗鏘鏘說得很正氣。

沈富雄接著表示，所有綠台政論節目那些奉命、或為了通告費，非講不可，還有律師，這些被迫要講違背良心話的人，不禁覺得他們好可憐。林智堅要做做好事，不要害那麼多人，尤其是總統蔡英文。他是「小英男孩」，竟敢拖累小英到這種程度，他應該在小英決定要換掉他之前，就應該知所進退，起碼還比較有一個好的了斷。

沈富雄感慨說，現在年輕人去做助理、黨工，然後就開始了選舉這條路，所以不能隨便放棄，一旦放棄，就什麼都沒有了。他覺得林智堅恐怕有動念說算了、不要了，但是林智堅一想到，一旦不要，就什麼都沒有了，這個想法很可怕。但是林智堅這樣捨不得，就會害死很多的人。