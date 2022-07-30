一名年僅21歲的林姓男子，和妻子結婚後住在娘家，結婚3年連生3個孩子，但他因工作不穩，常被岳父看不起；本月16日，林男又被岳父譏諷「只顧睡覺不顧小孩」，林男一氣之下，用力搖晃才出生44日的小兒子出氣，導致小男嬰顱骨骨折、腦壓過高送醫急救，最後宣告不治，且男嬰又被發現，身上包括肋骨、橈骨、顱骨都有骨痂，屁股有瘀青及褥瘡，明顯生前受虐。而這名小爸爸在男嬰被解剖時，冷血無反應，另2名子女被安置時，他還問社工，會不會影響育兒津貼發放。

這起嬰幼兒受虐案件，發生在高雄大寮區。本月16日凌晨，有一起剛出生嬰兒OHCA送醫通報，院方發現男嬰出生僅44天，身上就已有新舊傷，出生時體重有2600餘公克，但到院急救時卻只剩2200餘公克，隨即通報疑似虐嬰。據悉男嬰到院時，已無呼吸、心跳，經搶救後雖一度恢復生命跡象，但最後仍宣告不治。

法醫解剖發現，男嬰主要死因為顱骨骨折、腦出血、腦壓過高致死，且男嬰身上包括肋骨、橈骨、顱骨都有骨痂，屁股有瘀青及褥瘡，明顯生前受過虐待，但林男到案否認施虐，不過有坦承，曾因跟岳父吵架心情不好，一氣之下大力上下搖小孩。

綜合媒體報導，當男嬰被解剖時，林男毫無反應，而家裡另外兩名小孩被安置時，他還冷冷問社工，會不會影響育兒津貼的發放，檢方認為他對自己的親生小孩十分冷漠，認為他傷害男嬰犯罪嫌疑重大，被檢方依傷害致死罪向法院聲押獲准。

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