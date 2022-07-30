《財訊》報導指出，徐挺耀以往在文藝圈小有名氣，是個寫著網路小說的台客阿宅，2008年在數位文化協會的他，與朋友進行「胖卡計畫」，3個大男孩開著二手麵包車凸全台灣偏鄉教小朋友用電腦。

2009年八八風災，他的胖卡開進災區，透過網路把消息精準傳到指揮中心，科技救災有成，還獲得奧地利林茲電子藝術獎，變成APEC計畫。不過他也因此發現，做計畫就跟乞丐一樣，成功做一件事就需要更多錢，當時他就想「我應該可以做這門生意，養活自己，不要到處討錢」。

於是，徐挺耀在2010年創立了潮網科技，根據《財訊》報導，當時正遇到臉書崛起，他開始做廣告投放，秉著胖卡凸全台的騎士精神，在同業初踏入這個市場時，他2013年就走出去做海外生意，「雖然當時大家都覺得台灣都還沒成熟，海外怎麼會有機會？可是我認為這是很有搞頭的」。潮網科技在上海、廣州成立辦公室，接下廣交會、大陸知名汽車銷售訂單，徐挺耀接受《財訊》採訪時說，那些訂單都是越級打怪，把潮網跨境流量的資質建立起來。

「我是做8分事不會講到10分的人，見客戶時CPE（單次互動成本）、CPM（每千次曝光成本） 多少錢都寫在報表上。」徐挺耀說，從NGO（非營利組織）起家，習慣以最少的資源做最多的事。潮網布局每一個「關鍵零組件」，谷歌、臉書與推特等代理、認證，「雖然沒有Salesforce（賽富時）和Oracle（甲骨文）那麼大，但他們的再行銷資質我們都有，」且潮網在跨境投放是強者，如外貿協會及其他海外公司的活動，潮網在台灣就能投非洲、中東、歐洲、南美洲等，讓客戶來參展拿訂單。

《財訊》分析，跨出去的決定，讓潮網做對很多事情。2015年，潮網獲得開發國際A輪投資，拿到不少國際訂單，客戶增加的同時也做系統軟體開發，用機器替客戶投放廣告。現在潮網旗下有兩大產品業務，一個是流量業務，一個是SaaS業務。流量業務是透過自行開發的Nautilus系統，協助客戶購買臉書、谷歌、推特等廣告；SaaS則是用自行開發的Orca系統，結合大廠各類行銷科技，進行客戶的會員再行銷、受眾分析、輿情監測。另外OrcaPro系統則是針對B2B客戶進行全球行銷活動。

參與新媒體 大老闆也文青

《財訊》報導指出，不只大型企業需要潮網，去年3級警戒期間，餐廳都禁止內用，潮網也接到很多小型餐廳訂單，在小餐廳可負擔的預算內，觸及餐廳目標客群，挺過疫情考驗。電商商機方面，徐挺耀導入AI運算，借將中興大學資管系副教授洪智傑擔任潮網首席技術長，瞄準新零售市場做電商精準行銷，例如某個選物電商平台，1年投放預算10萬元以內，但營業額可達兩千萬元。