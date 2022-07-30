經濟衰退陰霾持續籠罩科技業與消費零售業，但台灣生技醫藥產業卻迎來前所未有的好光景，不但指標龍頭公司好消息頻傳，整體營收更屢創新高。「我們預估，2022年台灣新藥類股整體營收還會增加10%，可能是除了半導體業之外，營收還有雙位數成長空間的產業。」寬量國際顧問王冠然評估。

《財訊》報導指出，受戰爭、通膨、緊縮貨幣政策衝擊，全球股市跌幅慘重，眾多產業中，只有生技股相對抗跌。今年截至六月底，美國那斯達克生技指數（NBI）跌幅兩成，香港恆生生技指數也跌兩成；與此同時，台股加權指數雖跌了22%，而櫃買生技指數則只修正不到4%。

最引人注目的，是生技股王藥華藥的罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b成功打入美國市場，帶動第2季累計營收較上季成長近3倍，6月營收更較上年同期成長10倍。

《財訊》分析，合一的6月財報也不容小覷。受惠於抗體新藥FB825授權國際藥廠簽約金入帳，合一累計今年上半年合併營收也突破10億元，年增逾42倍。業界透露，今年還有機會簽下新授權案。

《財訊》報導指出，至於生技併購大戶保瑞藥業更是加大動作，繼2019年併購葛蘭素史克（GSK）加拿大藥廠，正式進入全球前8大國際藥廠的供應鏈，2022年收購伊甸生醫CDMO（委託開發暨製造服務）在台業務與資產後，再宣布併購生技4大天王之一的安成藥。

王冠然將今年的通膨危機與2008年的金融海嘯對比，發現台灣生技產業相對抗跌有兩大原因：1、儘管同樣會受超大系統性事件衝擊，但由於生技產業價值創造的過程和其他產業不同，因此大盤漲跌對其影響相對較小。2、就算在經濟衰退期間，人們消費轉趨保守，但因健康醫療是人類基本需求，因此行業獲利降幅不大；甚至在疫情期間，人們雖然減少去醫院次數，但每次看醫師的花費卻增加。因此，當景氣週期走到末端，金融市場陷入劇烈波動，生技醫療產業反而成為資金避風港。

「台灣生技產業未來不只抗跌，還有可能更強大。」王冠然指出，2008年台灣生技新藥公司很多都還不夠大，大多都是學名藥廠如永信、東洋、杏輝等，直到2009年台灣神隆上市，才劃下分水嶺。爾後雖然陸續爆發中裕、浩鼎、基亞等幾波爭議案件，但如今新藥領頭羊藥華藥、北極星、合一、高端疫苗等公司，基本面、市值、產品線與操作資本市場的能力，都已非吳下阿蒙。