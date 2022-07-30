疫情爆發前房市表現穩健，但疫情升溫後卻打亂市場步調，很多買方減少看房，戴德梁行總經理顏炳立日前發表最新市場觀點指出，2022年房市熱情的爽日子沒了，預期疫後不會出現報復性反彈。他強調，很多「蛋白區」賣蛋黃區的產品及價格，喊的價千萬別當真，房市變冷時回頭看會嚇出一身冷汗。

顏炳立表示，2022年房市買氣收斂，央行打炒房、斷金流，加上物價上漲及通膨因素，房市狀況不確定性增加了，利空大於利多，買氣變弱了。他直言，2022年房市熱情的爽日子沒了，第二季逐漸被打回原形，房市走空形勢已成，預期未來房價易跌難漲；2022下半年房市激情退去，不會有疫後安慰報復性的反彈；2022下半年到2023年，房市只能用：「往事只能回味」來形容。

顏炳立強調，房市目前被央行、內政部、財政部、金管會一起圍毆，投資獲利機會不大，自用則等價緩再進，房市已走向量縮的時代，剩下的只是自用型和置產型的買盤，雖然目前資金還是多的，升息還是有限，但量縮會影響到剛性自用買盤。

顏炳立提到，2022下半年蛋黃、蛋白、蛋殼，價格開得更混亂，很多蛋白區賣蛋黃區的產品及價格，市場已經亂了，就像「吳郭魚賣到石斑魚的價格」，喊的價千萬別當真，冷時回頭看會嚇出一身冷汗。他分析指出，價格大於價值的產品，自用型買盤不會追價，蛋白區賣到蛋黃區價格的亂象該結束了，比喻就像「吳郭魚得回到菜市場上賣，別掛在精品店上。」

顏炳立文末強調，2022年第三季的房市，在激情過後，資金派對結束了，必須理智看房價緩修，預期下半年房價只剩下自用型買盤撐場，但市場不必期待會有疫後報復性反彈。