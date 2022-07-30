南陽實業去年導入HYUNDAI旗下KONA N Line、KONA Electric及正七人座Santa Fe柴油、Turbo Hybrid等新車大獲市場好評，加上年底推出的新世代Tucson L，1萬3431台銷售總台數創下品牌7年來新高。這次試駕Santa Fe GLTH-D不但擁有豐富的各式配備，其DRIVE MODE多重駕駛模式更具備四輪驅動功能，可陪伴車主拓展更高更廣的視野。

Santa Fe小改款不僅承襲自品牌工藝尊榮典範，並以第三代全新車體平台，採用150K熱沖壓鋼材比例超過9%，擁有超高剛性車體抗拉強度，再加上豪華車級距的豐富配備，堪稱最大幅度的小改款。本報先後試駕過搭載新世代Smartstream 2.2 CRDi柴油引擎的GLD-B及1.6 Turbo Hybrid渦輪油電複合動力系統的GLTH-C，兩者表現都令人驚艷。

HYUNDAI Santa Fe GLTH-D豪華內裝。（陳大任攝）

深層舒壓雙前座椅及全景天窗。（陳大任攝）

尤其別「小」看後者的排氣量，搭配高效率油電混合系統後，可提供230ps/35.7kgm最大綜效動力輸出，已超越一般2.0L甚至更大排氣量引擎的動力輸出水準，加上高效動能回收系統可帶來19.2km/L平均油耗，是同級唯一最強動力同時兼具節能表現的車款，而且Hybrid還擁有8年不限里程的電池保固，擁有更低的持有成本。

線傳排檔系統，檔位為按鍵式。（陳大任攝）

TERRAIN越野駕馭模式切換。（陳大任攝）

Santa Fe GLTH-D外觀霸氣，尤其是T-shaped造型LED日行光條，白天或黑夜都有極高的辨識度，頭燈則依照明用途分成遠近光燈，內裝更擁有豪華品牌車款才有的配備，例如雙前座加熱/通風座椅具電動腰靠/腿靠調整功能，Easy-In電動調整迎賓副手座功能更展現出車主的品味。至於第三排乘客也沒被忽視，第二排座椅有快速前傾進出裝置，甚至還有溫度與風量的專屬空調控制。

第三排便利進出設計。（陳大任攝）

三幅式多功能方向盤。（陳大任攝）

打方向燈時，儀表可顯示左、右（見圖）後方路況。（陳大任攝）

停車輔助系統會自動切換車頭前方視野。（陳大任攝）

停車輔助系統會自動切換車頭前方視野。（陳大任攝）

這次試駕車配有整合Eco、Comfort、Sport、Smart的DRIVE MODE模式，並且具備TERRAIN越野駕馭模式（Snow、Mud、Sand）功能，可增添更多駕駛休閒樂趣，尤其搭配了HTRAC 4WD智慧型可變四輪傳動系統，不僅能智慧判別分配前後軸動力輸出（後輪動力最大輸出達50%），並提供四輪驅動即時動力監視系統，讓車主無懼險惡路況。

中央鞍座下方有寬敞的置物空間及2個USB充電插孔。（陳大任攝）

第二排座椅可前後滑移及調整角度。（陳大任攝）

第二排座椅前方有空調出風口及2個USB充電插孔。（陳大任攝）

第三排座椅在不用時可向前摺疊收納。（陳大任攝）

行李廂右側有空調及第二排座椅調整按鍵。（陳大任攝）

行李廂空間平整，方便載運各式物品。（陳大任攝）

車尾貫穿式尾燈頗具未來感。（陳大任攝）

LED頭燈組可提供極佳的日間識別及夜間照明。（陳大任攝）

HYUNDAI在主動安全科技上也不妥協，已達美國汽車工程師協會（SAE）Level 2半自動駕駛等級科技，包含SCC全速域智慧型主動車距維持、FCA前方主動煞停輔助系統（含行人偵測、FCA-JX路口偵測）、DAW駕駛疲勞警示系統以及ROA後座乘員未下車警示系統。另有BCA盲區碰撞避免輔助系統、SEA安全下車輔助系統等全面先進安全科技。